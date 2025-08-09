По словам спортсмена, случившееся после финиша - обычное для него дело

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Бегун Федор Иванов, почувствовавший себя плохо после установления рекорда России на дистанции 400 метров с барьерами, полностью восстановился. Об этом Иванов рассказал ТАСС.

"То, что случилось со мной после финиша, дело обычное для меня, когда я выхожу на пик формы и показываю пиковый результат, - рассказал Иванов. - Подобное у меня было в 2023 году, когда я пробежал по олимпийскому нормативу 48,54 секунды. И на Спартакиаде тоже такое было, когда я очень сильно заболел. Но сейчас чувствую себя нормально".

На чемпионате России в Казани Иванов пробежал 400 метров с барьерами за 47,94 секунды, после финиша он почувствовал недомогание и покинул арену на коляске в сопровождении медиков.