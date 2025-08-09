Рекордсмен страны бегун Иванов заявил, что рад войти в историю российского спорта

Спортсмен побил рекорд России на дистанции 400 метров с барьерами

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Бегун Федор Иванов, в субботу установивший новый рекорд России на дистанции 400 метров с барьерами, очень рад войти в историю отечественного спорта. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

На чемпионате России в Казани Иванов пробежал 400 метров с барьерами за 47,94 секунды, побив достижение 10-летней давности, принадлежавшее Денису Кудрявцеву (48,05).

"Я рад, что сумел войти в историю и стать первым человеком в России, кто сумел выбежать из 48 секунд. Рекорд СССР 47,92 секунды, я хотел и его побить, но пока не получилось у меня это сделать", - признался Иванов.

"Несмотря на то, что я еще молодой спортсмен, я из года в год говорил, что хочу побить рекорд России. У меня был юниорский рекорд России до 18 лет, но взрослый очень долго не давался, и я думал уже, неужели это все. Но из года в год старался. У меня ранее были определенные проблемы, но к этом сезону я подошел со свежей головой. А после того, как пробежал за 48,30 в конце мая в Сочи, я понимал, что в этом году должен побить рекорд России", - заключил собеседник ТАСС.