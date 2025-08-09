Встреча второго круга завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу Аои Ито

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Японии Аои Ито в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу 21-летней японки. В следующем круге Ито сыграет с победительницей противостояния между американкой Мэдисон Киз (6-й номер посева) и Евой Лиз из Германии.

В другом матче дня россиянка Анастасия Потапова проиграла польке Иге Свёнтек (1:6, 4:6), посеянной под третьим номером.

Павлюченковой 34 года, она занимает 33-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ито занимает 94-е место в мировом рейтинге, в ее активе есть одна победа на турнире WTA категории 125. Лучшим результатом японки на турнирах Большого шлема является выход в первый круг Уимблдона в 2025 году.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).