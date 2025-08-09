Певец ранее стал совладельцем клуба

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Музыкант и актер Эд Ширан попал в заявку футбольного клуба "Ипсвич" на сезон Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Певец, ранее ставший совладельцем клуба, заявлен за команду под 17-м номером.

"Ипсвич" выступит в главном дивизионе чемпионата Англии впервые с сезона-2001/02, тогда команда заняла 18-е место и покинула элитную лигу. "Ипсвич" становился чемпионом Англии в 1962 году, также команда один раз выигрывала Кубок Англии (1978), а в 1981 году стала обладателем второго по силе клубного международного турнира Европы - Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы).

Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов, в мире проданы десятки миллионов копий его студийных альбомов. В конце 2017 года Ширан стал кавалером ордена Британской империи за благотворительность и вклад в музыку. За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом "Грэмми".