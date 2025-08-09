В субботу команда проиграла "Локомотиву" со счетом 2:4 в матче РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" находится в кризисе, прежде всего это выражается в результатах команды. Об этом журналистам заявил главный тренер "Спартака" Деян Станкович.

"Спартак" в гостях проиграл "Локомотиву" со счетом 2:4 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Первая часть была хорошая, я не видел каких-то проблем. Мы контролировали игру. Возможно, не очень хорошая была финальная треть. Если бы мне сказали, что этот матч закончится 4:2, я бы не поверил", - сказал Станкович.

"Естественно, мы знали их стандарты, изучали, работали над этим. Ситуация непростая, но мы должны выходить из нее вместе. Кризис игровой? Может быть, но прежде всего кризис результата", - заключил главный тренер красно-белых.

"Спартак" потерял очки в третьей игре подряд, подопечные Станковича идут на 11-й строчке, имея в активе 4 очка после 4 встреч. Это худший старт красно-белых с 2011 года, тогда "Спартак" на отрезке в четыре тура показал аналогичный результат, после чего с поста главного тренера был уволен Валерий Карпин.