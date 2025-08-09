По словам главного тренера, руководство клуба не ставило ему ультиматумов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В тренерском цехе существует отдельная категория для специалистов, которые сами уходят из клуба. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского футбольного клуба "Спартака" Деян Станкович.

"Спартак" в гостях проиграл "Локомотиву" со счетом 2:4 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Путь у нас непростой, впереди сложные игры, нет ничего невозможного, - сказал Станкович. - Что касается слухов, мне до этого нет никакого дела. Есть тренер, который уже уволен или которого уволят. Есть третья категория: которые сами могут уйти, подумайте об этом. Никаких встреч с руководством и ультиматумов не было, это все ложь. Я к давлению и критике готов".

"Спартак" потерял очки в третьей игре подряд, подопечные Станковича идут на 11-й строчке, имея в активе 4 очка после 4 встреч. Это худший старт красно-белых с 2011 года, тогда "Спартак" на отрезке в четыре тура показал аналогичный результат, после чего с поста главного тренера был уволен Валерий Карпин.