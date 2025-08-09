На чемпионате страны он показал результат 27 минут 48,29 секунды

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Владимир Никитин обновил рекорд страны в беге на 10 000 метров в финале чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани.

Никитин показал результат 27 минут 48,29 секунды. Предыдущее рекордное достижение (27 минут, 53,12 секунды) принадлежало Сергею Иванову, он установил его на первенстве страны в июле 2008 года.

Второе место на чемпионате России в Казани занял Евгений Рыбаков (28.28,01), третье - Анатолий Рыбаков (28.29,31).

Никитину 32 года, он является многократным чемпионом России в беге на длинные дистанции, а также победителем командного чемпионата России 2024 года в беге на 5 000 метров.