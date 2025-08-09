Спортсменка призналась, что попробует вернуться на крупные турниры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Гимнастка Лала Крамаренко хотела бы выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх, если получит нейтральный статус. Об этом она рассказала на фестивале "День физкультурника".

"Пока я жду, дадут ли мне нейтральный статус или нет, - сказала Крамаренко. - Если будет такая возможность, то попробую вернуться и поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры. И если здоровье будет".

"Когда у тебя есть представление, как это должно быть, когда ты уже выступал на международных соревнованиях, очень сложно без этих выступлений и эмоций. Это затягивает, без этого сложно жить. Когда у тебя это забирают, когда ты должен был выйти на Олимпийские игры в Париж, а тебе говорят, что ты не едешь... Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Сейчас начала более-менее спокойно воспринимать", - добавила Крамаренко.

Крамаренко 20 лет. Она является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях и трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате России 2024 года спортсменка выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах, в июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой. После Игр БРИКС Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене.