Ласицкене перед началом летнего сезона заявила, что берет паузу в выступлениях

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Чемпионка России 2025 года в прыжках в высоту Мария Кочанова очень хочет, чтобы олимпийская чемпионка Мария Ласицкене вернулась в спорт. Об этом Кочанова рассказала журналистам.

Ласицкене перед началом летнего сезона сообщила ТАСС, что пока не будет выступать.

"Мне очень бы хотелось с Машей посоревноваться на том уровне, на котором я нахожусь сейчас, - призналась Кочанова. - Одна из наших детских мечт, когда ты смотришь по телевизору Олимпиаду, чемпионаты мира и видишь, как она, Анжелика Сидорова показывают какие-то запредельные результаты. Смотришь и думаешь, как классно, я тоже когда-то с ними буду. Конечно, очень грустно, очень хочется увидеть Машу снова, но я не представляю, насколько ей тяжело".

"Но я понимаю, что какое бы решение она ни приняла по итогу, по своей карьере, я буду за нее счастлива в любом случае. Она огромная молодец, и нам есть чему у нее поучиться и чем гордиться", - заключила Кочанова, победившая на чемпионате России в Казани с результатом 1,94 метра.