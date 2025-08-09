Железнодорожники победили со счетом 4:2 в матче РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не находятся в эйфории после победы над столичным "Спартаком" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 4:2. Алексей Батраков оформил хет-трик.

"Хорошая игра, боевая, хочется поздравить нашу команду, всех ребят, тренерский штаб и болельщиков. Но точно все без эйфории, все только начинается. Старт у Леши хороший, он большой молодец. Точно совершенно в этом сезоне мы будем видеть его на поле в составе "Локомотива", - сказал Нагорных.

"Локомотив" возглавляет таблицу РПЛ с 12 очками в 4 матчах. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с калининградской "Балтикой".