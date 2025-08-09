Первые места заняли Григорий Антипов и Диана Исакова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Определились чемпионы России по триатлону среди мужчин и женщин на стандартной дистанции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Чемпионом России стал Григорий Антипов (1 час 46 минут 50 секунд), серебряным призером - Михаил Антипов (1:47.50), бронзовым - Денис Колобродов (1:48.13).

Чемпионкой России среди женщин стала Диана Исакова (1:58.52), серебро в активе Валентины Рясовой (2:02.27), бронзу завоевала Яна Ченская (2:03.33).

Соревнования состоялись в Крылатском. В воскресенье спортсмены выйдут на старт на длинной дистанции.