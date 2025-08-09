Россияне завоевали 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

В общем медальном зачете команда из России заняла второе место

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 38 медалей - 24 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых - на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходил в аргентинской провинции Санта-Крус. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации зимнего плавания и капитан команды Андрей Замыслов.

"В этом году наша команда завоевала 38 медалей, улучшив наш золотой медальный зачет на три позиции. Также мы победили в комбинированной эстафете 4х50 м, которая проводилась впервые. Я как капитан хочу отметить, что каждый участник сделал все возможное для этой победы", - сказал он.

В общем медальном зачете команда из России заняла второе место, уступив только аргентинцам. "Установили несколько рекордов трассы. Надеемся, что получим приглашение выступать здесь снова", - добавил Замыслов.

Соревнования проходили на дистанциях от 25 до 500 метров в разных стилях и возрастных категориях.

На Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине, где сейчас календарная зима, в составе российской команды, выступавшей под национальным флагом, приехали семь спортсменов. Соревнования проходили в водах ледника Перито-Морено на территории национального парка. Температура воды в озере Архентино в дни кубка была около 2 градусов.