КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Чемпионка России в беге на 3 000 метров с препятствиями Анастасия Красильникова является настоящей патриоткой своей страны и не планирует выступать в составе зарубежной сборной. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Михаил Кузнецов.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что Красильникова думает о смене спортивного гражданства.

"Я прочитал, что Настя якобы сказала журналистам по поводу продолжения своей карьеры полчаса назад, и сразу связался с ней, - рассказал Кузнецов. - Могу сказать, что сестры Аня и Настя Красильниковы преданы России до мозга костей, они ждут, когда у нас появится возможность выступать на международных стартах. Это очень талантливые спортсменки и по своему потенциалу ничем не уступают моим прошлым ученицам, которые приносили стране медали чемпионатов мира и Олимпийских игр".

"Мне очень обидно, когда слова одной из моих воспитанниц неправильно истолковываются и подаются в прессе. Сейчас в России очень много делается для того, чтобы наша легкая атлетика развивалась, руководство ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики] и ее глава предпринимают огромные усилия в этом направлении, финансы пошли", - добавил тренер.

Кузнецов отметил, что его подопечным поступают предложения выступать за другие страны. "Приглашают, да. Те же турки. Но о смене гражданства не то что разговоров не было, даже в мыслях не держим такой вариант. Сестры Красильниковы мотивированы, чтобы в 2028 году достойно представлять Россию на Олимпийских играх, если нас до них допустят", - заключил собеседник ТАСС.

В заключительный день чемпионата России Красильникова будет бороться за медали в забеге на 1 500 метров.