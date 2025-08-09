Любительский забег проходит в рамках чемпионата России по легкой атлетике в столице Татарстана

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть тысяч двести человек вышли на старт любительского забега "Ночная Казань", который проходит в рамках чемпионата России по легкой атлетике в столице Татарстана. Об этом сообщили журналистам в оргкомитете мероприятия.

В программу "Ночной Казани" входят забеги на 5 и 10 километров, спортсмены стартовали на площади Тысячелетия, которая находится рядом с Центральным стадионом, где с 7 по 10 августа проходит легкоатлетическое первенство России. Для любителей бега от 3 до 17 лет были предусмотрены дистанции 300 и 600 метров, а также 1 километр.

В забеге принимают участие бегуны-любители из России, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Эквадора, Омана, Катара и Таджикистана.

В этом году организаторы впервые утвердили призовой фонд соревнований. Победители на дистанции 10 километров получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры - по 50 тысяч рублей, обладатели бронзы - по 30 тысяч рублей.