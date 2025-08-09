В этом сезоне команды сыграли 29 июля в Москве в Кубке России, победу со счетом 3:2 одержало "Динамо"

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сыграет в гостях против "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Фишт".

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе четыре очка по итогам трех матчей. "Сочи" идет на последней, 16-й позиции, проиграв все три матча.

В этом сезоне команды сыграли 29 июля в Москве на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Победу со счетом 3:2 одержало "Динамо".

По мнению бывшего футболиста "Динамо" Дмитрия Булыкина, столичный клуб будет явным фаворитом матча: "Я думаю, что "Сочи" абсолютно не готов к сезону. У "Динамо" тоже не все пока получается, но класс игроков у них значительно выше. Для меня "Динамо" является явным фаворитом, не исключено, что будет крупная победа".

Матч начнется в 18:30 мск.

"Краснодар" сыграет с "Оренбургом", "Ростов" примет "Пари НН"

В первом матче игрового дня "Оренбург" сыграет на своем поле с действующим чемпионом страны "Краснодаром". Краснодарцы набрали шесть очков и на данный момент занимают шестое место. "Оренбург" с двумя очками идет на 13-й строчке.

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. Обе встречи завершились победой "Краснодара". Матч начнется в 15:30 мск.

В другом матче "Ростов" примет "Пари Нижний Новгород". Оба клуба проиграли по три матча, однако по дополнительным показателям "Ростов" (14-е место) находится выше нижегородцев (15). В прошлом сезоне "Ростов" и "Пари НН" сыграли два матча в РПЛ. Дома ростовчане победили со счетом 4:0, а в гостях сыграли вничью (1:1). Матч начнется в 20:30 мск.