СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сыграет в гостях против "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Фишт".
"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе четыре очка по итогам трех матчей. "Сочи" идет на последней, 16-й позиции, проиграв все три матча.
В этом сезоне команды сыграли 29 июля в Москве на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Победу со счетом 3:2 одержало "Динамо".
По мнению бывшего футболиста "Динамо" Дмитрия Булыкина, столичный клуб будет явным фаворитом матча: "Я думаю, что "Сочи" абсолютно не готов к сезону. У "Динамо" тоже не все пока получается, но класс игроков у них значительно выше. Для меня "Динамо" является явным фаворитом, не исключено, что будет крупная победа".
Матч начнется в 18:30 мск.
"Краснодар" сыграет с "Оренбургом", "Ростов" примет "Пари НН"
В первом матче игрового дня "Оренбург" сыграет на своем поле с действующим чемпионом страны "Краснодаром". Краснодарцы набрали шесть очков и на данный момент занимают шестое место. "Оренбург" с двумя очками идет на 13-й строчке.
В прошлом сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. Обе встречи завершились победой "Краснодара". Матч начнется в 15:30 мск.
В другом матче "Ростов" примет "Пари Нижний Новгород". Оба клуба проиграли по три матча, однако по дополнительным показателям "Ростов" (14-е место) находится выше нижегородцев (15). В прошлом сезоне "Ростов" и "Пари НН" сыграли два матча в РПЛ. Дома ростовчане победили со счетом 4:0, а в гостях сыграли вничью (1:1). Матч начнется в 20:30 мск.
1
"Локомотив"
4
4
0
0
12
12
5
7
2
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
3
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
4
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
5
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
6
"Краснодар"
3
2
0
1
6
5
2
3
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
4
1
2
1
5
5
5
0
9
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" М
3
1
1
1
4
2
2
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Оренбург"
3
0
2
1
2
3
4
-1
14
"Ростов"
3
0
0
3
0
2
7
-5
15
"Пари НН"
3
0
0
3
0
2
8
-6
16
"Сочи"
3
0
0
3
0
1
9
-8