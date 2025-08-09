Россиянка победила во втором круге представительницу Австралии Лулу Сан

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова победила представительницу Австралии Лулу Сан в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем круге Александрова, посеянная на турнире под 12-м номером, встретится с австралийкой Майей Джойнт.

Александровой 30 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).