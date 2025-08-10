Шнайдер проиграла третий матч подряд, уступив 98-й ракетке мира на турнире в Цинциннати

В обновленном рейтинге теннисистка впервые с августа 2024 года покинет топ-20

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер проиграла китаянке Юэ Юань в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу китайской теннисистки, не получившей номера посева на турнире. Шнайдер была посеяна под 14-м номером. В третьем круге соперницей Юэ Юань будет румынка Сорана Кырстя (без номера посева).

Для Шнайдер это третье поражение подряд. До этого россиянка уступила во втором круге Уимблдона и турнира в Монреале, на котором пропустила стартовый раунд соревнования благодаря высокому посеву. По итогам турнира в Цинциннати Шнайдер впервые с августа 2024 года покинет топ-20 мирового рейтинга.

Шнайдер 21 год, она занимает 20-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Юэ Юань 26 лет, она располагается на 98-й позиции мирового рейтинга в одиночном разряде. В ее активе 1 титул WTA. На турнирах Большого шлема китайская теннисистка лишь раз сумела дойти до третьего круга - на Открытом чемпионате США в 2022 году.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и завершится 18 августа. Соревнование относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).