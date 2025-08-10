Гол российского полузащитника помог клубу уйти от поражения в матче против "Монреаля"

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук отметился забитым мячом в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Монреаля".

Встреча завершилась со счетом 1:1. Миранчук восстановил равенство на табло на 87-й минуте.

Миранчук забил во втором матче MLS подряд, до этого россиянин установил окончательный счет в домашней игре с "Сиэтлом" (2:2). Теперь на счету полузащитника пять забитых мячей в последних семи встречах за "Атланту" в различных турнирах. Ранее Миранчук забил по голу в ворота мексиканских "Некаксы" (1:3) и "Атласа" (4:1) на групповом этапе Кубка лиг, который американская команда не смогла пройти. Всего на счету полузащитника семь голов и три результативные передачи в 28 играх нынешнего сезона.

"Атланта" не может победить на протяжении девяти матчей в MLS, последний успех датирован 30 марта, тогда дома был обыгран "Нью-Йорк Сити" (4:3). После этого "Атланта" четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

По итогам 25 туров "Атланта" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками, "Монреаль" идет на 14-й строчке после 26 игр, набрав 19 очков. В следующей встреча "Атланта" 17 августа сыграет в гостях против "Колорадо", "Монреаль" в этот же день примет "Ди Си Юнайтед".