В плане физики Хосе Блеса выделил Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Данила Кругового и Мойзеса

Футболисты ЦСКА Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой и Мойзес с точки зрения физических кондиций похожи на португальского нападающего Криштиану Роналду. Такое мнение ТАСС высказал бывший диетолог Роналду Хосе Блеса, который сейчас работает в ЦСКА.

Блеса начал работать в ЦСКА после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

"Матвей Кисляк, Мойзес, а также Иван Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА. Они и Круговой похожи на Роналду, потому что они играют всегда. Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты работают отлично", - сказал Блеса.