Легкоатлет рассказал, что спортивный департамент университетов всегда следит за успеваемостью студентов

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Образовавшиеся академические задолженности являются основанием для недопуска обучающихся в американских университетах студентов на соревнования. Об этом ТАСС рассказал российский легкоатлет Марк Бурдин, последние два года учившийся в одном из университетов Техаса.

"В Америке есть такое правило, что если ты плохо учишься, то тебя отстраняют от соревнований, - рассказал Бурдин. - Нам всегда говорят, что мы в первую очередь студенты, а потом уже спортсмены. В спортивном департаменте университета всегда следят за нашей успеваемостью, и если возникают проблемы, то могут нанять репетиторов, отстранить от тренировок, чтобы была возможность нагнать. У меня таких проблем никогда не было, я, слава богу, всегда хорошо учился".

"Я как-то говорил, что решение поехать учиться в Америку было оптимальным. У нас в России совмещать учебу и спорт очень тяжело, спортсмены в российских вузах, как правило, учатся на тренеров. В Америке же система выстроена так, что ты можешь учиться на кого хочешь и при этом полноценно заниматься спортом без ущерба для учебы. Когда я в Казани заканчивал 11-й класс, то хотел пойти на международные отношения. Но с той программой, которая там есть, мне учебу с профессиональным спортом было бы невозможно совмещать", - продолжил собеседник ТАСС.

С осени Бурдин продолжит обучение на бизнесмена в одном из университетов Лос-Анджелеса. "Я очень рад, что перееду в большой город, потому что до этого жил в очень маленьком городке вдали от всего в пустыне. Деревенская ковбойская жизнь мне уже поднадоела", - признался он.

"Что касается результатов, которые мне удалось показать во время учебы в Америке, то в мае мне удалось установить свой личный рекорд, а старт на чемпионате России в Казани стал для меня двадцатым по счету в сезоне, и восьмым - в многоборье. В Америке все по-другому, мы в будние дни тренируемся, а практически каждый уик-энд у нас проходят соревнования. А так как я многоборец, то тренер заставлял меня заявляться каждый раз на турниры по четырем-пяти дисциплинам", - добавил Бурдин, показавший на взрослом чемпионате страны девятый результат.

"Зачем не в самом оптимальном состоянии выступаю в России? Мне необходимо представить свой регион, ну и за зарплату, конечно. Для этого нужно подтверждать свои результаты", - заключил собеседник ТАСС, который в конце лета планирует выступить на соревнованиях в Санкт-Петербурге, после чего вернется обратно в США, чтобы продолжить учебу.