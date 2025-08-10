Первый этап Кубка мира по ски-альпинизму сезона-2025/26 пройдет с 6 по 7 декабря в США

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские ски-альпинисты еще не получили лицензии для участия в международных стартах в олимпийском сезоне. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 10 августа, на получение лицензий Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF) претендуют 106 спортсменов, 86 из них уже стали обладателями лицензий "элита", дающих право выступать на чемпионатах и Кубках мира.

В сезоне-2024/25 обладателями лицензий ISMF являлись семь российских спортсменов. Это отобравшийся на Олимпийские игры - 2026 Никита Филиппов, а также Павел Якимов, Андрей Федоров, Даниил Слушкин, Варвара Прохорова, Дарья Зинченко и Ирина Рачинская. Стоимость оформления лицензии в прошлом сезоне составляла €5 тыс.

