Российский спортсмен учится в США последние два года

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Российский многоборец Марк Бурдин, последние два года учившийся в американском Техасе, больше симпатизирует республиканцам, чем демократам. Как рассказал ТАСС спортсмен, большинство других жителей штата также поддерживают Дональда Трампа и не любят Джо Байдена.

"Техас, где я учился последние два года, считается республиканским штатом, там преобладают сторонники Трампа, хотя столица штата, Остин, - на стороне демократов, - рассказал Бурдин. - Но глубинка, где живут обычные фермеры, поддерживает поголовно Трампа и сильно осуждает действия предыдущего руководства США во главе с Байденом. Сейчас перееду в демократический Лос-Анджелес, посмотрим, что будет. Если меня спросите, то мне лично симпатизируют республиканцы".

Выступающий за Республику Татарстан легкоатлет Бурдин, после двух лет учебы в Техасе в начале осени отправится на запад США в один из университетов Лос-Анджелеса.

"Как в Америке относятся к Владимиру Путину? Там есть разные мнения, и я стараюсь с людьми не спорить на тему политики. Мама мне такой совет дала еще в 2019 году, когда я уезжал. И я его продолжаю придерживаться", - добавил собеседник ТАСС.

Бурдин рассказал, что начал учиться в США еще в 2019 году. "Но у меня все неспешно развивалось, первые полтора года я учил английский язык, потом я из того вуза ушел и вернулся в Россию, два года здесь провел, так как у меня травма была с последующей операцией. В 2023 году я вернулся в США и начал учиться в новом университете - в Техасе, а до этого учился в Канзасе. А сейчас я перевожусь в новый университет, продолжу учиться в Лос-Анджелесе на бизнесмена, мне еще полтора года останется", - отметил спортсмен.

"Что касается того, где буду жить после получения диплома, то я много, где был в Америке, но желания остаться в этой стране у меня пока не возникало. Россию очень сильно люблю, и я понял, что являюсь большим патриотом, после того как в США уехал", - заключил собеседник ТАСС, занявший на чемпионате России в Казани девятое место.