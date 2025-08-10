Российский полузащитник выступает за американский клуб с июля 2024 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Руководство американской "Атланты" очень довольно российским полузащитником Алексеем Миранчуком, он чувствует себя комфортно в команде. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

В текущем сезоне Миранчук провел 28 матчей, забив 7 мячей и отдав 3 результативные передачи.

"Что касается руководства клуба, то оно довольно Алексеем, рассчитывает на него. Понятно, что результаты [команды] оставляют желать лучшего, - сказал Кузьмичев. - Но мы все понимаем, что футбол - коллективная игра, очень многое зависит от партнеров. Но Алексеем довольны, он чувствует себя очень комфортно в команде, чувствует их доверие".

Миранчуку 29 лет, он выступает за "Атланту" с июля 2024 года.