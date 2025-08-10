Спортсмен отметил, что для американцев главное знать, что происходит в их стране, а не в мире

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Проучившийся два года в Техасе российский легкоатлет Марк Бурдин не замечал, чтобы люди в его окружении стали хуже относиться к россиянам. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"За то время, что я учусь в Америке, отношение к людям из России не изменилось в худшую сторону, - рассказал Бурдин. - Американцы - это такой народ, которому вообще неинтересно, что происходит в мире, самое главное, что происходит у них внутри".

"Но когда я говорю при знакомстве, что я русский, все сразу оживляются, начинают задавать разные вопросы. Главные темы для разговоров - это алкоголь и холода. Они считают, что у нас в России очень-очень холодно, хотя в Америке также есть места, где зимой бывают сильные морозы", - заключил многоборец, занявший на чемпионате России в Казани девятое место.

Две недели назад Бурдин выступал на молодежном первенстве России в Чебоксарах. "Там я набрал на 200 очков больше, чем сейчас. Думал, что успею восстановиться к Казани, но как-то не пошло с первого дня. Единственное, чем я остался доволен, что личный рекорд на 1 500 м показал. И нам не повезло, что все время с ветром приходилось бороться, поэтому никому из десятиборцев не удалось дотянуться до своих лучших результатов. Через три недели у меня будет еще один старт, который пройдет в Санкт-Петербурге, и потом я вернусь на учебу в США", - заключил собеседник ТАСС.

Как ранее сообщил Бурдин ТАСС, с осени он продолжит обучение на бизнесмена в одном из университетов Лос-Анджелеса и будет снова выступать на внутриамериканских студенческих соревнованиях по легкой атлетике.