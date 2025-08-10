Ранее 20-летний полузащитник оформил хет-трик в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову для отъезда за границу нужно адаптироваться ко взрослому футболу, так как там сразу с него спросят за результат. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сычев.

20-летний Батраков оформил хет-трик в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги со "Спартаком" (4:2).

"Как у нас говорят, нужно обрасти мясом, адаптироваться ко взрослому футболу и только потом уезжать за границу, где будет строгий спрос, по головке не станут гладить. Нужно сразу будет давать результат, а это для молодого футболиста непросто", - сказал Сычев.