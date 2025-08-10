Сотникова рассказала, как Тарасова помогла ей с лечением сестры

Сестра олимпийской чемпионки по фигурному катанию родилась с синдромом Тричера Коллинза, при котором наблюдается патология лицевой части черепа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в свое время материально помогла с лечением старшей сестры олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Об этом Сотникова рассказала на встрече с болельщиками.

Сестра Сотникова Мария родилась с редким синдромом Тричера Коллинза, при котором наблюдается патология лицевой части черепа.

"Низкий поклон моим родителям, которое занимались мной, когда я занималась фигурным катанием, учитывая ситуацию с сестрой, о которой я не могу говорить без слез. Огромное спасибо Татьяне Тарасовой, которая нашла деньги, и сейчас моя сестра стала мамой", - сказала Сотникова.

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

Также она рассказала, что ей не раз хотелось бросить фигурное катание. "В 12 лет я поняла, что надо продолжать трудиться, когда я выиграла чемпионат России среди взрослых. Порой мне хотелось все бросить, потому что сначала мало что получалось. И важно иметь тренера, который тебе даст пинок", - вспомнила она.