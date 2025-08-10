Команда одержала четыре победы в четырех матчах

ТАСС, 10 августа. Футболисты и сотрудники московского "Локомотива" не испытывают чувства эйфории от успешного старта сезона в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку впереди еще много матчей. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Локомотив" единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 12 очками по итогам четырех туров.

"Хочу всех поздравить - команду, тренерский штаб, наших болельщиков, - сказал Нагорных. - Только симбиоз стремления всех дает результат. Никакой эйфории, это труд тренеров и специалистов, врачей, массажистов. Команда радуется победам, но мы не испытываем эйфорию. Впереди длинный чемпионат, много сложных задач, которые нам предстоит решить".

В следующем туре РПЛ "Локомотив" сыграет в гостях против калининградской "Балтики". Встреча пройдет 16 августа.