Команда набрала четыре очка в четырех матчах

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Делать выводы об игре "Спартака" пока рано, несмотря на слабый старт команды. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сычев.

Ранее "Спартак" проиграл в четвертом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотиву" (2:4). Команда набрала четыре очка в первых четырех турах, что является для нее антирекордом. После матча главный тренер "Спартака" Деян Станкович намекнул, что может покинуть свой пост.

"Посмотрим по результатам на дистанции. Пока не вижу кризиса у "Спартака", состав у него хороший, все нужно привести к общему знаменателю. Думаю, Станкович на это способен, раз его продлили", - сказал Сычев.

В следующем матче 12 августа "Спартак" в Фонбет - Кубке России примет махачкалинское "Динамо", а в чемпионате 16 августа дома сыграет с "Зенитом".