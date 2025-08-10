10 августа должен был состояться показательный забег с участием Федора Иванова и призера Кубка мира по BMX Александра Катышева

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Новый рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов не примет участия в воскресном состязании с велогонщиком из-за того, что не очень хорошо себя чувствует после субботнего выступления. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В воскресенье в рамках чемпионата России по легкой атлетике запланирован показательный забег на 110 метров с барьерами, в котором должны были сойтись Иванов и призер Кубка мира по велоспорту-ВМХ Александр Катышев.

"Я бы с удовольствием, конечно, посоревновался с ним, но мое состояние здоровья не позволяет. Я даже не смогу выйти на старт", - признался Иванов.

В субботу Иванов пробежал 400 м с барьерами за 47,94 секунды, после финиша он почувствовал себя плохо и покинул арену на коляске в сопровождении медиков.

"Но сегодня у меня и так очень много дел будет на стадионе, автограф-сессия там будет, ответы на вопросы. Потом мне нужно там будет переговорить с людьми из федерации. То есть сегодня достаточно плотный день. Я надеюсь, что все получится, и я смогу добраться туда, потому что состояние все равно немножко не очень", - добавил собеседник агентства.

"Вчера после награждения у меня поднялась температура, меня трясло. Я находился на стадионе до 11 часов вечера, сотрудники нашей федерации находились со мной все время рядом, за что им большое спасибо. У меня взяли все анализы. С утра я чувствую себя полегче, но все равно еще тяжеловато", - заключил Иванов.