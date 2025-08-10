Свыше 3 тыс. человек приняли участие в полумарафоне "Бегом по Золотому кольцу" в Рыбинске

Следующий старт серии намечен на 23 августа в Угличе

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек собрал XI полумарафон серии "Бегом по Золотому кольцу", который состоялся в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Великий хлебный путь" проложили в Рыбинске участники XI полумарафона серии "Бегом по Золотому кольцу". Впервые соревнования прошли как самостоятельное мероприятие и привлекли в город около трех тысяч участников из 58 регионов", - написал он в своем Telegram-канале.

В программе были забеги на дистанции 3, 5, 10 и 21 километр, детские старты и символично названный "Забег безграничных возможностей". В забеге на 10 км среди мужчин победил Юрий Котов, среди женщин - Татьяна Вуколова. В главной гонке, полумарафоне, среди мужчин первым на финише оказался Александр Кошелев, среди женщин - Мария Меньшикова-Горская.

Организаторы уже готовят новый старт серии, намеченный на 23 августа в Угличе, сообщил Евраев. Он назвал проведение серии "Бегом по Золотому кольцу" возможностью для спортсменов и их близких лучше узнать Ярославскую область, увидеть ее главные достопримечательности, познакомиться с особенностями городов. "Каждый старт - это не только медали в спортивную копилку региона и развитие массового спорта, но и вклад в продвижение и туристический потенциал Ярославской области", - заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в рамках исследования hh.ru и проекта "Бегом по Золотому кольцу" был проведен опрос 3 300 россиян, изучены данные более 500 тыс. опубликованных резюме и анкеты более 400 тыс. участников беговых событий. Согласно полученным данным, жители России считают спорт своим главным хобби. 46% занимаются им регулярно, 35% - время от времени и лишь 19% не занимаются никакими видами спорта. Среди самых востребованных видов спортивной нагрузки лидируют силовые программы (их отметили 49% опрошенных), более трети (38%) занимаются бегом и ходьбой, четверть опрошенных дополнительно отметили в качестве активности йогу (25%).