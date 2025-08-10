Ксения Шойгу высоко оценила международные результаты российских триатлонистов

По мнению руководителя Федерации триатлона России, отечественные триатлонисты имеют серьезные перспективы на олимпийские медали

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские триатлонисты показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Об этом ТАСС заявила руководитель Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

"Хотелось бы выделить наши результаты на международных соревнованиях, - сказала Шойгу. - Мы имеем серьезные перспективы на медали, в том числе и на олимпийские. Завоевали медали элита, юниоры и параатлеты. Мне кажется, это великолепные результаты. Конечно, будет сложно, и конкуренция будет высока. Но тем не менее у нас есть атлеты, которые претендуют на то, чтобы быть в топ-5, топ-10 мирового рейтинга. Это, на мой взгляд, очень хороший результат ввиду того, что спортсмены молодые и имеют большое спортивное будущее".

Шойгу также отметила рост вовлечения детей в занятия триатлоном. "Вчера прошел уже третий чемпионат детской лиги ФТР, и здесь участвовали более 500 детей, - отметила Шойгу. - В этом году было 11 стартов, в них участвовали почти 4,5 тысячи детей. К слову сказать, в 2020 году, по нашим оценкам, детей было чуть больше полутора тысяч. Это большой рост, детский триатлон развивается, прирастает плюс-минус 30% к общему объему год к году. Любительский триатлон в России также растет".

В выходные в Москве проходят соревнования чемпионата России на стандартной и длинной дистанциях и в триатлон-эстафете, а также Лиги триатлона & Ironstar Москва 226.