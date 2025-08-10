Кнороз показала результат 4,86 м

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Полина Кнороз стала победительницей чемпионата России в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Казани.

Кнороз показала результат 4,86 м. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,55 м). Третьей стала Ирина Михайлова (4,45). Кнороз показала второй результат сезона в мире, россиянка уступает только американке Аманде Молл (4,91 м).

Кнороз 26 лет, она стала чемпионкой России в третий раз подряд, ранее спортсменка выигрывала турниры 2023 и 2024 годов. Также в 2024 году Кнороз стала победительницей Игр БРИКС.

Чемпионат России завершится 10 августа.