СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. "Сочи" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
В составе "Сочи" мяч забил Максим Мухин (84-я минута). У "Динамо" отличился Денис Макаров (37).
"Сочи" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав один балл после четырех встреч. До этого подопечные Роберта Морено потерпели в чемпионате три поражения. "Динамо" идет девятым с пятью очками.
В следующем туре "Динамо" дома сыграет с московским ЦСКА 17 августа, "Сочи" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".
1
"Локомотив"
4
4
0
0
12
12
5
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
4
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
5
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
4
1
2
1
5
5
5
0
9
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Оренбург"
4
0
2
2
2
3
5
-2
14
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
15
"Ростов"
3
0
0
3
0
2
7
-5
16
"Пари НН"
3
0
0
3
0
2
8
-6