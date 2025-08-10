Подопечные Роберта Морено заработали первый балл в нынешнем сезоне РПЛ

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. "Сочи" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе "Сочи" мяч забил Максим Мухин (84-я минута). У "Динамо" отличился Денис Макаров (37).

"Сочи" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав один балл после четырех встреч. До этого подопечные Роберта Морено потерпели в чемпионате три поражения. "Динамо" идет девятым с пятью очками.

В следующем туре "Динамо" дома сыграет с московским ЦСКА 17 августа, "Сочи" в этот же день на выезде встретится с "Краснодаром".