КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Победитель чемпионата России - 2025 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков трезво оценивает свой результат, с которым вряд ли стоит ехать на чемпионат мира или Олимпийские игры. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

В Казани Шубенков стал чемпионом страны с результатом 13,69 секунды. В 2018 году он пробежал эту дистанцию за 12,92 сек.

"Сейчас на дорожку выходит бледная тень прежнего меня, которым я привык быть и которого нет уже несколько лет, пора уже отвыкнуть, - рассказал Шубенков. - Я уже крепко думаю над тем, куда двигаться дальше, строю какие-то планы. Но может, на год меня еще хватит на дорожке, пока я не готов принимать решение. Но оно будет приниматься не единолично, в этом участвует много людей, включая тренера, близких, хотя, конечно, мне не хочется никуда уходить, мне все по-прежнему нравится, я кайфую от атмосферы соревнований".

"Норматив на чемпионат мира нынче около 13,30. Раньше все было просто: приехал на первый этап Бриллиантовой лиги в Шанхай, май, там пробежал за 13,35, а потом на другом и из 13,30 выбежал. А сейчас так это не работает. Чудеса бывают, но не такие. Так что, скорее всего, да", - сказал Шубенков, отвечая на вопрос о вероятности его неучастия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В активе Шубенкова золото ЧМ-2015, серебряные медали мировых первенств 2017 и 2019 годов, бронза ЧМ-2013 в Москве.