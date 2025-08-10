Встреча завершилась со счетом 1:1

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" после ничьей в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" испытали опустошение. Об этом журналистам рассказал полузащитник бело-голубых Бахтиёр Зайнутдинов.

В воскресенье "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи", встреча завершилась со счетом 1:1.

"В принципе, моментов у "Сочи" не было. Честно, осадок есть. Мы все расстроены, в раздевалке было опустошение", - сказал Зайнутдинов.

"Динамо" идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с московским ЦСКА 17 августа.