Приуроченный ко Дню физкультурника фестиваль прошел в столице в рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в приуроченном ко Дню физкультурника велофестивале La Strada Fest, который прошел в Москве в рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Традиционная велогонка La Strada прошла через исторический центр Москвы в два круга со стартом и финишем в "Лужниках". В ней приняли участие более 1,5 тыс. велогонщиков.

На La Strada Fest участники преодолели 17-километровую дистанцию от Гребного канала до Новодевичьей набережной в составе большой колонны любителей велосипедного спорта и ценителей активного образа жизни, любуясь главными достопримечательностями столицы.