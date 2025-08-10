Россиянин проиграл 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону в трех сетах

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Адаму Уолтону в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1 в пользу Уолтона, не имеющего номера посева на турнире. Медведев был посеян под 12-м номером. В третьем круге австралиец сыграет с чехом Иржи Легечкой (22-й номер посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Уолтону 26 лет, в рейтинге ATP он располагается на 85-й позиции. На счету спортсмена нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема австралиец не проходил дальше второго круга.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.