Во втором круге он обыграл француза Валентина Ройе

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл француза Валентина Ройе в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Хачанова (14-й номер посева). В третьем круге россиянин сыграет против американца Дженсона Бруксби, попавшего в основную сетку турнира благодаря специальному приглашению (wild card).

Хачанову 29 лет, он семь раз побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.