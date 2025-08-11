Дегтярев сообщил о предварительной договоренности с WADA по инспекции РУСАДА в 2025 году

Министр спорта ожидает, что после этого Российское антидопинговое агентство начнет полноценно работать как признанная организация

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Достигнута предварительная договоренность о проведении Всемирным антидопинговым агентством (WADA) инспекции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2025 году. Об этом телеканалу "Россия-24" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Мы изменяем законодательство, выходим из второго суда с WADA и ждем их в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть предварительная договоренность, - сказал Дегтярев. - После этого они завершают свой аудит, и РУСАДА начинает полноценно работать как признанная организация. Вот наша стратегия".

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.

В сентябре 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года глава РУСДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в Спортивном арбитражном суде, а спустя месяц генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.