Команда в четырех матчах в РПЛ набрала одно очко

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" должны поскорее провести общий сбор для обсуждения результатов команды. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Сочи" Кирилл Заика.

В воскресенье "Сочи" сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1) в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), команда набрала первые очки в этом сезоне. До этого в трех турах сочинцы потерпели три поражения.

"Первое очко в РПЛ, наконец-то, хоть за что-то зацепились, - сказал Заика. - На фарте, честно говоря, повезло, от самой игры не очень впечатления, от прошлого матча было больше [положительного]. Почему не получалось набирать очки? В первую очередь нужно в обороне лучше играть, потому что такие ошибки нелепые допускаем. Нужно улучшать игру, отталкиваться сначала от обороны, а потом в атаку играть".

"Пока не было такого сбора команды, чтобы поговорить всей командой, обсудить результаты, но организовать надо. Нужно собраться и осознать ту ситуацию, где мы находимся. Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше", - добавил Заика.