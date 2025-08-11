Соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени" впервые пройдут на ВЭФ

В программу спортивных игр Восточного экономического форума включены соревнования по более чем десяти видам спорта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени" впервые пройдут в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Во Владивостоке пройдут всероссийские соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени". За победу будут бороться шесть лучших команд Кубка защитников Отечества, который состоялся в Ханты-Мансийске. В составах команд на лед выйдут ветераны Специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что турнир по адаптивным видам спорта впервые включен в спортивную программу ВЭФ. "Следж-хоккей является одним из примеров, как спорт способствует социальной адаптации героев СВО. Как и на протяжении всей десятилетней истории, юбилейный ВЭФ выступит эффективной площадкой для развития международного диалога в спорте и расскажет о развитии Дальнего Востока как спортивного центра", - сказал он.

Спортивная программа ВЭФ

В программу спортивных игр Восточного экономического форума включены соревнования по более чем десяти видам спорта. Спортсмены из более чем десяти стран, в том числе Китая, Кубы, Ирана и Монголии, выступят на Международной владивостокской регате, Тихоокеанском кубке по керлингу и Кубке Победы по мас-рестлингу.

"Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Это в полной мере относится и к спорту. На площадках ВЭФ состоится ряд важных встреч с руководителями спорта зарубежных стран. В международном формате пройдут турниры по керлингу, прибрежной гребле и мас-рестлингу. Отмечу, что Тихоокеанский кубок по керлингу пройдет в новом Доме со льдом. Развитие спортивной инфраструктуры и повышение доступности занятий спортом в регионе обсудим в рамках насыщенной повестки павильона Минспорта", - отметил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В первый день деловой программы пройдет забег "Борись и побеждай". Участники форума и жители Владивостока пробегут пять километров в парке Приморского океанариума. Участники ВЭФ также смогут сыграть в турнирах по шахматам, настольному теннису и большому теннису.

Кроме того, в рамках форума состоится детский турнир "Кубок Надежды", получивший название в честь титулованной теннисистки Надежды Петровой. Одним из самых ярких спортивных событий ВЭФ станет IV Парад парусов. Жители и гости Владивостока увидят гонки на яхтах класса "Плату-25", а также показательные заплывы больших парусников в акватории Амурского залива.

"Спорт позволяет стать сильным физически и укрепить волю к достижениям. Кроме того, спорт неразрывно связан с патриотизмом. На форуме будут организованы две площадки центра "Воин". Этот центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи создан по поручению президента России. На форуме можно будет узнать о программах центра и принять участие в его спортивных мероприятиях. Свои отдельные спортивные программы также подготовили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока", - сказал Трутнев.

О форуме

Юбилейный Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".