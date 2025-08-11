Футболист Дивеев оценил соперников сборной России в сентябре и октябре

Защитник предположил, что в матче против Катара будет жаркая погода

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сборная России проведет матчи с хорошими соперниками в сентябре и октябре, интереснее всего будет сыграть с командами Ирана и Катара. Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

"Хорошо, что соперники у сборной России есть, будем готовиться к матчам. Будут игры с Боливией, Ираном, Катаром и Иорданией, - сказал Дивеев. - Хорошие соперники. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром. Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом. Тем более у них играем, погода будет жаркой, возможно, в шутку скажу, что в бассейн будем сразу бегать".

4 сентября сборная России дома сыграет с командой Иордании, 7 сентября россияне на выезде встретятся с соперниками из Катара. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября - в Москве встретится с командой Боливии.