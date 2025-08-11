Клуб также планирует создать лабораторию для обучения тренеров и высококвалифицированных кадров для хоккея

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" создаст вертикаль подготовки игроков, в которую планируется вовлечь около 7 тыс. спортсменов всех возрастных групп и около 1 тыс. специалистов. Как сообщила ТАСС начальник управления по связям с общественностью омского "Авангарда" Татьяна Козлова, максимальный охват детей Омской области поможет находить таланты и воспитывать игроков уровня национальной сборной.

"Наша задача - создать пирамиду [подготовки], чтобы эффективно находить талантливых детей, которые имеют шанс стать хоккеистами. Для этого необходимо создать всю необходимую инфраструктуру - дворовые коробки, воспитать тренеров, которые будут тренировать по единой методике, - сказала она. - По нашим расчетам, с такого региона, как Омская область, в систему необходимо вовлечь около 7 тыс. тысяч спортсменов. Конечная цель - чтобы лучшие проходили всю вертикаль, от дворовой площадки до команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и, в конечном итоге, вносили свой вклад в национальный спорт".

Для этого в регионе уже создана хоккейная академия, есть команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), во многих школах занимаются хоккеем, создаются дворовые хоккейные площадки - как в самом Омске, так и в области. "Тут прямая корреляция - чем больше детей вовлечено, тем больше талантов мы найдем, - пояснила начальник управления. - Обычно заявляют, что вертикаль - это МХЛ-ВХЛ-КХЛ. Мы сюда включаем академию и улицу".

По ее словам, также "Авангард" планирует создать лабораторию для обучения тренеров и высококвалифицированных кадров для хоккея. "Очень важно, чтобы детей в тех же коробках учили квалифицированные специалисты", - пояснила Козлова. В эту систему клуб планирует вовлечь еще около тысячи человек.