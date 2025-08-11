На прошлой неделе спортсмен дошел до финала турнира серии "Мастерс" в Торонто

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Карен Хачанов является самым стабильным российским теннисистом в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

"Не скажу, что Карен сейчас сильнейший теннисист в России. Но по стабильности - да, он в этом году показывает более стабильные результаты, чем другие наши ребята", - сказала Петрова.

На прошлой неделе Хачанов дошел до финала турнира в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону. На проходящем "Мастерсе" в Цинциннати россиянин вышел в третий круг.

"Прежде всего, Карен - большой молодец. Давно мы не видели его в финале такого крупного турнира, да и вообще у него очень хорошие, стабильные результаты в этом сезоне. Рано или поздно он должен был выйти на свой лучший теннис, наиграть себе уверенности", - отметила Петрова.