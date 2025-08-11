РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Спартака" в адрес судьи на матче с "Локомотивом"

Матч чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московских "Локомотива" и "Спартака" на матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

9 августа "Локомотив" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 4:2.

"Рассмотрим скандирования болельщиками "Локомотива" оскорбительных выражений в адрес соперника в матче со "Спартаком". Также будут рассмотрены оскорбительные выражения болельщиками красно-белых в адрес судьи матча", - сказал Григорьянц.

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Заседание КДК РФС пройдет 14 августа.