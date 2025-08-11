Заседание пройдет 14 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Пари НН" на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1, Майга был удален на 11-й минуте.

"Рассмотрим удаление футболиста "Пари НН" Мамаду Майга за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.