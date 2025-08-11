Российская пловчиха Слисева завоевала вторую золотую медаль на Всемирных играх

Она стала первой на дистанции 100 метров в классических ластах

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Слисева выиграла Всемирные игры в подводном плавании на дистанции 100 метров в классических ластах. Турнир проходит в китайском Чэнду.

Для Слисевой это вторая золотая медаль на Всемирных играх. В воскресенье она победила на дистанции 50 метров с апноэ.

Россиянка Елизавета Купрессова завоевала бронзовую награду на дистанции 400 метров в классических ластах. Всего на счету российских пловцов шесть медалей - две золотые и четыре бронзовые.

Всемирные игры завершатся 17 августа. Всего на турнире разыграют 235 комплектов медалей в 34 видах спорта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе в восьми дисциплинах.

О Всемирных играх

Последний раз российские спортсмены выступали на Всемирных играх, которые проходили в 2017 году в польском Вроцлаве. Тогда сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых наград. Вторыми на тех Играх были немцы (18-10-14), третьими - французы (14-14-15). В 2022 году Международная ассоциация Всемирных игр по политическим соображениям не допустила россиян и белорусов до участия в своих соревнованиях.

Всемирные игры проводятся Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA) - некоммерческой международной спортивной организацией, признанной и поддерживаемой Международным олимпийским комитетом (МОК). В состав IWGA входят 40 международных спортивных федераций-членов. Она организует и продвигает Всемирные игры, которые проводятся с 1981 года один раз в четыре года и включают в себя состязания по примерно 35 видам спорта, большинство из которых отсутствуют в программе Олимпиад.

Квалификационный отбор для участия в Играх проводился международными спортивными федерациями по видам спорта, входящим в программу Всемирных игр.