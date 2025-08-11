Клуб выступит в Лиге конференций

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который отстранил английский "Кристал Пэлас" от участия в Лиге Европы. Об этом сообщила пресс-служба судебной организации.

"Кристал Пэлас" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. В УЕФА отметили, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. "Кристал Пэлас" и французским "Лионом" на тот момент владел американец Джон Текстор. В июне американский бизнесмен покинул руководство "Лиона".

24 июня стало известно, что "Лион" будет отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции. Позднее клуб подал апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению, которая была удовлетворена 9 июля.

УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу "Лиона", который занял шестое место в чемпионате Франции. "Кристал Пэлас" должен сыграть в Лиге конференций, а в Лиге Европы команду должен заменить "Ноттингем Форест", который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.

Общий этап Лиги Европы начнется 24 сентября.