"Локомотив" сыграет со "Спартаком" и "Флуминенсе" на юношеском турнире UTLC Cup

Турнир пройдет с 12 по 17 августа в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские "Локомотив" и "Спартак" сыграют в одной группе на VII Международном юношеском футбольном турнире UTLC Cup. Жеребьевка прошла в рамках презентации соревнования в ТАСС.

Соперниками команд по группе А будут "Ордабасы" (Казахстан) и бразильский "Флуминенсе", который станет первым клубом из Латинской Америки в истории турнира. В группе В сыграют московский ЦСКА, минское "Динамо", сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Гёзтепе".

Турнир пройдет с 12 по 17 августа на "Сапсан-Арене", финал примет главный стадион железнодорожников - "РЖД-Арена".

"Все эмблемы клубов хорошо известны во всем мире, мне кажется, что наши организаторы в очередной раз провели хорошую работу. Все ожидаем свистка на первый тайм первого матча, будем с удовольствием следить за разными техниками, стратегиями, тактиками и болеть за свои команды", - сказал гендиректор "Объединенной транспортно-логистической компании - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) Алексей Гром.

"Локомотив" является действующим обладателем трофея.