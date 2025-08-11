Ранее прокаты комментировал Александр Гришин, который погиб 5 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске проходят без комментаторского сопровождения. Ранее прокаты комментировал Александр Гришин.

5 августа на железной дороге в Московской области было обнаружено тело 47-летнего Гришина. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной инцидента стал переход путей в неположенном месте на станции Битца, а возбуждение уголовного дела по факту гибели комментатора не планируется.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале 7ТВ. С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале "Спорт" (позднее - "Россия-2"), с 2015 по 2018 год - на телеканале "Матч ТВ". Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года работал на Первом канале.